Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства дали ещё год

Президент подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3 и 25 федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Федеральный закон принят во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений президента Российской Федерации от 24 мая 2017 года № Пр-1001ГС, подготовленного по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определённых президентом страны.

Федеральным законом предусматривается продление срока деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с 1 января 2018 года до 1 января 2019 года.