Фонды Мурманской областной универсальной научной библиотеки пополнились новым уникальным изданием - энциклопедическим справочником «Литературные Хибины»

Энциклопедический справочник «Литературные Хибины» издан в этом году в московским издательстве «АИРО-ХХI» тиражом 300 экземпляров. Его создатель – кировчанин Евгений Николаевич Шталь, краевед и библиотекарь, создатель музея писателя Венедикта Ерофеева. Эта книга стала результатом десятилетнего кропотливого труда, телефонных звонков и поездок по всей стране для встречи с написавшими о Хибинах. Евгений Николаевич является постоянным автором научно-популярного и информационного журнала «Тиетта» Геологического института Кольского научного центра РАН.

Издание включает информацию о 1270 российских и иностранных авторах, которые с 1835 по 2015 гг. писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах. Хибины посещали тысячи ученых, писателей, журналистов, историков, пожелавших запечатлеть увиденное для потомков. Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, Евгений Шталь публикует впервые.

Словарные статьи энциклопедического справочника «Литературные Хибины» включают биографию и библиографический список трудов и публикаций. Из них читатели узнают о хибинском литературном следе журналиста Бориса Левитеса, кинорежиссера Романа Кармена, писателя Даниила Гранина, многих северных авторов: историков Ивана Ушакова и Алексея Киселева, писателей Виктора Тимофеева и Александра Миланова, журналиста Валерия Берлина и многих других.

Справочник «Литературные Хибины» ждет внимательного и вдумчивого читателя. Автор планирует подарить свою книгу библиотекам области, а также известным историкам, писателям, журналистам.