«Фонотека Инверсии» приглашает поразмышлять на тему «Город»

16 января в 18.30 в Мурманской областной научной библиотеке (зал-трансформер, 4-й этаж) стартует третья встреча проекта «Фонотека Инверсии» «Фонотека Инверсии» – это аудиоклуб, панельная дискуссия и лекция-размышление одновременно. Для гостей встречи звучат знакомые и неизвестные музыкальные композиции. Вместе с приглашенными спикерами в формате диалога аудитория попытается понять, что прозвучало, и почему это было именно так. Тема новой встречи – «Город».

Организаторы «Фонотеки» – Аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» и Мурманская областная научная библиотека.