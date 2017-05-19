Формат взаимодействия молодёжи региона с органами власти требует обновления

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, был рассмотрен отчёт о результатах деятельности министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям в 2016 году. В числе основных достижений исполняющий обязанности министра Глеб Шинкарчук отметил обеспечение взаимодействия правительства и губернатора с органами местного самоуправления муниципальных образований, с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской области», с Мурманской областной Думой, политическими партиями, осуществляющими свою деятельность на территории региона, а также разработку механизма реализации проектов по поддержке местных инициатив.

В прошлом году министерство профинансировало 19 программ и проектов общественных объединений, направленных на поддержку молодежных инициатив, патриотическое воспитание, гармонизацию межэтнических отношений. Так, на базе Дома дружбы общественными объединениями проведено свыше 30 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма, в которых приняли участие около 1600 человек.

«В 2016 году создано Мурманское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Действуют 17 муниципальных штабов движения, зарегистрировано более 800 волонтеров. В мероприятиях «Волонтеров Победы» приняли участие более 15 тысяч человек по всему региону. Деятельность отделения в Мурманской области признана одной из самых результативных в 2016 году», – подчеркнул Глеб Шинкарчук.

Одной из основных задач министерства в текущем году руководитель ведомства назвал формирование и подготовку делегации Мурманской области к участию в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который состоится в октябре в городе Сочи.

Эффективную работу Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области отметили секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Губернатор Марина Ковтун поручила Министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям оказать содействие в обновлении формата взаимодействия молодёжи региона с органами власти, в частности молодёжного парламента. Марина Ковтун также предложила главам муниципальных образований создавать молодёжные парламенты в своих муниципалитетах. Как отметила глава региона, это позволит воспитать достойную смену представителям депутатских корпусов.