Формируется новый состав Совета по наградам и премиям Мурманской области

Состоялось очередное заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. Депутаты поддержали и рекомендовали региональному парламенту одобрить кандидатуры от областной Думы в состав общественного Совета по наградам и премиям Мурманской области.

– Этот общественный Совет избирается раз в два года и состоит из 14 человек. Половина его состава назначается главой региона, а другая половина – областной Думой. Комитет предлагает назначить в Совет по наградам и премиям пять парламентариев и двух представителей от муниципалитетов и общественных организаций, – пояснил Владимир Мищенко.

Также профильный комитет поддержал и рекомендовал областной Думе внести изменение в постановление регионального парламента «О депутатах Мурманской областной Думы шестого созыва, осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе». Основанием для такого решения послужило заявление депутата Андрея Фоменко о его переходе на работу на не освобожденной основе.