Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в РосляковоВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.11.17 07:15

Формируя бюджет, депутаты рассчитывают на умеренные изменения внешних и внутренних факторов

О проекте закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» шла речь на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора области Роман Дурягин, руководители профильных министерств региона.

С информацией о проекте основного финансового документа выступила министр финансов области Елена Дягилева.

В основу законопроекта взят базовый вариант социально-экономического прогноза, который предусматривает умеренные изменения внешних и внутренних факторов при незначительном ослаблении номинального обменного курса рубля, характеризуется умеренным экономическим ростом на фоне стабильного спроса на основные виды продукции, производимой в регионе.

Общий объём доходов областного бюджета на 2018 год предполагается в сумме 56611102,5 тысячи рублей, общий объём расходов - 59781260,8 тысячи рублей, дефицит - 3170158,3 тысячи рублей.

Борис Пищулин отметил, что при формировании областного бюджета учитывались все факторы, в том числе, снижение безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Не смотря на это, собственные доходы областного бюджета увеличены на 1,9 миллиарда рублей. При этом выросли и расходы бюджета. Это связано с тем, что предусмотрена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, коммунальных услуг. Основные увеличения приходятся на программы по развитию здравоохранения, образования, социальной поддержки. Почти на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с текущим годом вырос объем бюджетных ассигнований муниципальным образованиям.

В рамках обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах формирования доходной части бюджета, бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в частности, поселений, возможностях участия области в федеральных программах.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 355 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Невероятные истории любви». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 8 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика