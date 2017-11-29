Формируя бюджет, депутаты рассчитывают на умеренные изменения внешних и внутренних факторов

О проекте закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» шла речь на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора области Роман Дурягин, руководители профильных министерств региона.

С информацией о проекте основного финансового документа выступила министр финансов области Елена Дягилева.

В основу законопроекта взят базовый вариант социально-экономического прогноза, который предусматривает умеренные изменения внешних и внутренних факторов при незначительном ослаблении номинального обменного курса рубля, характеризуется умеренным экономическим ростом на фоне стабильного спроса на основные виды продукции, производимой в регионе.

Общий объём доходов областного бюджета на 2018 год предполагается в сумме 56611102,5 тысячи рублей, общий объём расходов - 59781260,8 тысячи рублей, дефицит - 3170158,3 тысячи рублей.

Борис Пищулин отметил, что при формировании областного бюджета учитывались все факторы, в том числе, снижение безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Не смотря на это, собственные доходы областного бюджета увеличены на 1,9 миллиарда рублей. При этом выросли и расходы бюджета. Это связано с тем, что предусмотрена индексация оплаты труда работников бюджетной сферы, коммунальных услуг. Основные увеличения приходятся на программы по развитию здравоохранения, образования, социальной поддержки. Почти на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с текущим годом вырос объем бюджетных ассигнований муниципальным образованиям.

В рамках обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах формирования доходной части бюджета, бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в частности, поселений, возможностях участия области в федеральных программах.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.