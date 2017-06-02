Формируются правила организации контроля и защиту прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Дмитрий Барышев провёл заседание рабочей группы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Мурманской области».

С 2017 года в Мурманской области реализуется «дорожная карта» по внедрению целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности «Осуществление контрольно-надзорной деятельности». Её мероприятия направлены на снижение административной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора, формирование чётких правил организации контроля и защиту прав предпринимателей, создание равных условий ведения бизнеса.

В рамках заседания был представлен доклад о ходе реализации мероприятий целевой модели по состоянию на 1 января 2017 года.

Также обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области при реализации «дорожной карты», разработан план первоочередных мероприятий.

Бизнес-омбудсмен отметил важность внедрения целевой модели для формирования благоприятного предпринимательского климата в регионе и необходимость своевременного выполнения всех этапов «дорожной карты».