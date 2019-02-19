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Мурманская область. Арктика19.02.19 09:50

Фортепиано подарили Детской школе искусств Североморска-3

В Детской школе искусств Североморска-3 прошла торжественная церемония передачи нового музыкального инструмента. Фортепиано «Михаил Глинка» ДШИ получила по федеральной программе. Стоимость инструмента - порядка 500 тысяч рублей. Осуществлена не только закупка, но и транспортировка и установка фортепиано.

Воспитанники и педагоги ДШИ с радостью опробовали инструмент: они подготовили и исполнили на новом фортепиано несколько музыкальных номеров.

- Для нашей школы это значимое событие, долгожданный подарок. Недавно мы закупили духовые, струнные и народные инструменты, а такое дорогое фортепиано мы позволить себе не можем, - рассказывает  Елена Роменская, директор ДШИ. - Мы решили поставить его в малый зал. Здесь проходят академические концерты, дети сдают выпускные экзамены, работает детская филармония, проводятся концерты для жителей гарнизона, поэтому на инструменте сможет сыграть каждый ученик.

Планируется, что ещё одно фортепиано «Михаил Глинка» будет передано нашему ЗАТО в апреле этого года. Музыкальный инструмент появится в стенах Детской музыкальной школы им. Э.С.Пастернак.

- Один из критериев, по которым реализуется это поручение, - внедрение дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства, - пояснила начальник Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО Ольга Обухова. - Радует, что детские школа искусств Североморска-3 и музыкальная школа им.Э.С. Пастернак прошли этот отбор. 

 

 

 

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