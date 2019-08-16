Форум #ЧТОНЕТАК выехал за Полярный круг

Круглый стол в рамках федерального проекта Общественной палаты Российской Федерации пройдёт в Мурманске. Общественная палата России 21 августа текущего года проведёт в Мурманской области традиционный форум гражданских активистов в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК.

Ведущим и модератором дискуссии, которая начнется в 12.00 в здании Кольского районного центра культуры (Кола, проспект Защитников Заполярья, 7), станет секретарь ОПРФ Валерий Фадеев.

В работе форума примут участие члены Общественной палаты РФ и Общественной палаты Мурманской области, лидеры НКО и инициативных групп, гражданские активисты, представители органов власти, эксперты и журналисты. К участию в работе круглого стола приглашен врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Участники форума обсудят наиболее яркие общественные практики в области развития городской среды, этнической самобытности, экологии, благотворительности, культурных инициатив.

В тот же день в центре Мурманска на углу проспекта Ленина и улицы Воровского со стороны Центрального сквера, около стелы «Мурманск - город-герой» будет установлена масштабная инсталляция в виде букв #ЧТОНЕТАК, у которой все желающие смогут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению проблем области и города. Площадка будет работать с 8 часов.

Федеральный проект #ЧТОНЕТАК работает с 2017 года и уже реализован в 16 регионах России: Астраханской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской, Ярославской областях, республиках Карелия и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях.