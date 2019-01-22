Фотовыставка «Блокада и память о ней» открывается в художественном музее

23 января в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Блокада и память о ней» из собрания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей «Смольный». Фотовыставка посвящена 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов является величайшей трагедией военного времени. Она длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокада города унесла более миллиона человеческих жизней.

Экспозиция объединила репродукции фотографий, плакатов и газет военного времени, отражающих реалии жизни блокадного города. В экспозиции представлены проекты памятников, посвященных жертвам и победителям многодневной осады города.

Фотографии – документальные свидетельства жизни блокадного города. Они запечатлели реалии повседневной жизни осажденного города: оклейку окон бумажными полосами, разрушенные здания после артобстрелов, эвакуацию детей, раненных в детском госпитале и многие другие. Представлены снимки, созданные после снятия блокады, иллюстрирующие широту восстановительных работ: люди, поднимающие строительную люльку вручную, ремонтные работы.

В период блокады Ленинграда создавались эмоционально-выразительные плакаты, способствовавшие подъему боевого духа армии, призывавшие победить и отбросить противника от осажденного города. Представлены некоторые из них «Прочь от Ленинграда», «За жизнь, за Родину, за Ленинград!».

Память о трагических событиях жизни блокадного города и героизм людей, не сдавшихся врагу, обеспечивающих Ленинград продовольствием, защищавших город, боровшихся за жизнь, увековечена в мемориальных комплексах, памятниках. На выставке представлены проекты памятников мемориального комплекса «Зелёный пояс Славы».

В экспозиции будет представлено около 45 фотографий. Выставка будет работать до 3 марта.