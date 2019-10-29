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Мурманская область. Арктика29.10.19 10:00

Фотовыставка «Магия театра» посвящена памятным монетам Банка России на театральную тематику

30 октября в Мурманском областном художественном музее откроется фотовыставка «Магия театра», посвященная памятным монетам Банка России на театральную тематику.  Экспозиция приурочена Году театра в России.

На выставке будут представлены золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты различных способов чеканки. На монетах изображены великие композиторы, драматурги, режиссеры, актеры, узнаваемые во всем мире балетные фигуры и позы из постановок «Лебединое озеро», «Жизель», «Сильфида», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Спартак».

Гости выставки смогут рассмотреть на увеличенном изображении детали миниатюрной золотой монеты «Щелкунчик», номиналом 10 рублей и диаметром всего 12 мм в диаметре, оформленной на основе эскизов к премьере балета в Мариинском театре. Также посетители смогут проверить свои знания гоголевских персонажей, изображенных на серебряной монете к 200-летию Н. В. Гоголя.

До 8 декабря все желающие смогут ознакомиться с экспозицией. по адресу: г.

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