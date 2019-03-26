Фотовыставка «Мурман театральный» откроется в «Кировке»

27 марта на площадке Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова областной краеведческий музей представит фотовыставку «Мурман театральный», приуроченную к Международному дню театра.

Посетители увидят фотографии сцен из спектаклей из репертуаров театров города Мурманска периода 1960-1970-х годов.

На выставке можно увидеть сцены из спектаклей из репертуара Мурманского областного драматического театра по пьесам А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», В. Розова «Четыре капли», В. Шукшина «Характеры», Э. Володарского «Долги наши», О. Сосина «Пробуждать спящих», А. Вампилова «Провинциальные анекдоты», Б. Васильева «А зори здесь тихие» и др. На выставке будет представлены сцены из спектаклей по пьесам А. Арбузова «Иркутская история», А. Крона «Офицер флота», Цао Юя «Тайфун», А. Островского «Свои люди - сочтемся», Ю. Елисеева «Два мастера», В. Шишкова «Угрюм-река», Е. Черткова «В море много дорог» из репертуара Драматического театра Северного флота 1960-х годов. А также гости мероприятия увидят сцены из спектаклей из репертуара Мурманского областного театра кукол: «Швейк во Второй Мировой войне», «Белоснежка и семь гномов», «Сказка про Емелю» и др.

Вход свободный.