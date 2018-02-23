Мурманская область. Арктика23.02.18 07:30
Фотовыставка «Вчера. Сегодня. Завтра» - время чёрно-белых снимков
27 февраля Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на открытие фотовыставки «Вчера. Сегодня. Завтра» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева. Автор представит 20 чёрно-белых работ, в которых через призму фотокамеры отражается красота Кольского Заполярья.
Мурманчане и гости города увидят густые туманы над заливом, за которым прячутся корабли и плавучие базы, териберские восходы и закаты над морем, высокие сопки.
Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет. Является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.
Вход на фотовыставку свободный.
Комментарии
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Александр
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Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
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NikoljG
22.02.18 07:11
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