Фотовыставка «Вчера. Сегодня. Завтра» - время чёрно-белых снимков

27 февраля Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на открытие фотовыставки «Вчера. Сегодня. Завтра» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева. Автор представит 20 чёрно-белых работ, в которых через призму фотокамеры отражается красота Кольского Заполярья.

Мурманчане и гости города увидят густые туманы над заливом, за которым прячутся корабли и плавучие базы, териберские восходы и закаты над морем, высокие сопки.

Павел Алексеев увлекается фотографией с 8 лет. Является членом фотостудии «Мурманск», участником ежегодных коллективных и персональных клубных выставок, победителем Всероссийских и международных фотоконкурсов.

Вход на фотовыставку свободный.