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Мурманская область. Арктика02.11.17 17:30

Фотовыставку «Первозданная Россия» в Мурманске сменят работы Александра Глухова

Потрясающе, восхитительно, завораживающе, пронзительно – вот неполный перечень эпитетов, которыми награждали восторженные посетители выставку «Первозданная Россия», которая в рамках Года экологии с 1 сентября по 31 октября бесплатно проходила в ТРЦ «Мурманск Молл» при финансовом и организационном содействии Сибирской угольной энергетической компании (АО «СУЭК») и Мурманского морского торгового порта.

За два месяца ее успели посетить более 52 тысяч человек, о чем свидетельствуют данные специального счетчика. Посмотреть уникальные фотографии природы гости приезжали не только со всей Мурманской области, но и из других российских регионов и даже из-за рубежа. В Книгах отзывов, которых во время проведения выставки полностью было заполнено три многостраничных экземпляра, записи не только на русском, но и на финском, английском, немецком и даже корейском языке.

Реализация культурно-просветительских и экологических проектов компании СУЭК, Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и Мурманского морского порта на этом не заканчивается. Уже 10 ноября в Мурманске планируется открыть ещё одну интересную фотовыставку. Известный  фотограф и издатель Александр Глухов стал одним из победителей конкурса «Комфортная среда обитания-2017», который проводился в регионах присутствия Сибирской угольной энергетической компании. На средства гранта Александр Борисович реализовал фотопроект «Наш друг – арктический тюлень». В рамках этого проекта мурманчане и гости столицы Кольского Заполярья смогут увидеть запечатленные фотохудожником мгновения из жизни ластоногих артистов Мурманского океанариума, а также узнать интересные факты об этих удивительных животных.

 

 

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