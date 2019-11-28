Фрегат «Адмирал флота Касатонов» в Белом море готовится к испытаниям систем вооружения

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вчера вышел в Белое море из Северодвинска на очередной этап заводских ходовых испытаний. В море он выполнит комплекс подготовительных мероприятий к испытанию бортовых систем вооружения.

На прошлой неделе экипаж корабля отработал взаимодействие с авиацией. Облёт радиотехнических средств фрегата выполнили самолёты Су-24, вертолёты Ка-27 и Ка-31 объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Также вертолётчики совершили насколько посадок и взлётов с палубы корабля.

Заводские ходовые испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября и проходят в несколько этапов. Обеспечивают их силы Беломорской военно-морской базы Северного флота. Сегодня в море фрегат сопровождает малый противолодочный корабль «Онега», сообщает пресс-служба СФ.