Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошёл первый этап подготовки к испытаниям ракетного оружия и прибыл в Североморск

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошёл первый этап подготовки к испытаниям ракетного оружия в Беломорской военно-морской базе и прибыл в Североморск.

Во время перехода из Белого моря в Баренцево его экипаж отработал отдельные элементы курса боевой подготовки надводных кораблей. В полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море корабль обеспечил ходовые испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов».

В главной базе Северного флота экипаж корабля выполнит плановые задачи боевой и оперативной подготовки. Новогодние и рождественские праздники моряки фрегата «Адмирал Горшков» встретят в семейном кругу в соответствии с графиком схода с корабля.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был признан лучшим кораблём Северного флота по результатам боевой подготовки в 2019 учебном году. Его экипаж награждён переходящим кубком губернатора Мурманской области.