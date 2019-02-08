Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал в Баренцевом море маневрирование и учение по связи в составе отряда боевых кораблей под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова.

Фрегат выполнил роль флагманского корабля отряда, с которого осуществлялось управление совместными манёврами. Вместе с фрегатом в учении участвовали многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир «Николай Чикер». На последнем этапе совместного выхода в море экипаж фрегата отработает задачи по обеспечению противовоздушной обороны отряда кораблей и по противоподводно-диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде.

Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» принял участие в учении по оказанию помощи условно терпящему бедствие надводному кораблю, с обеспечением буксировки кильватерным способом совместно со спасательным буксиром СБ-523, а также провёл учение по пополнению запасов от танкера в море.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в Баренцевом море фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполняет учебно-боевые задачи с 26 января. За это время экипаж корабля успешно провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, отработал взаимодействие с экипажами корабельных вертолётов Ка-27 и выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям, провёл учение по форсированию минного заграждения, а также по проводке корабля по протраленному фарватеру.

В нынешнем году фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» совершит свой первый дальний поход в различные районы мирового океана.