Фрегат «Адмирал Горшков» посетит острова Зелёного Мыса

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер» и многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» завершает трансатлантический переход. За несколько дней из Карибского бассейна корабли и суда дошли до островов Зелёного Мыса, расположенных на 600 километров западнее африканского побережья.

Завтра фрегат «Адмирал Горшков» и суда обеспечения совершат деловой заход в столицу Республики Кабо-Верде порт Прая. Тем временем средний морской танкер «Кама» обеспечивавший отряд топливом, водой и продовольствием во время кругосветного плавания следует к побережью Европы.

Как сообщает пресс-служба СФ, дальний поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжается с 26 февраля. За это время североморцы прошли более 30 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в восточной части Тихого океана.