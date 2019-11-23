Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для испытания новых видов вооружения

Сегодня в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота прибыл головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». В ближайшее время в Северодвинске корабль пройдёт подготовку к испытаниям новых видов вооружения и выйдет в Белое море для проведения испытательных стрельб.

Межбазовый переход корабля прошёл в благоприятных гидрометеорологических условиях. Во время плавания в Баренцевом и Белом морях экипаж фрегата отработал организацию несения походной вахты и провёл учение по борьбе за живучесть корабля на ходу.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» был признан лучшим кораблём Северного флота по результатам боевой подготовки в 2019 учебном году. Его экипаж награждён переходящим кубком губернатора Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.