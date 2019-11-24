ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многогранность мира людей удивляет и радуетВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как жить мужчине рядом с умной женой, которая ведёт себя как дура
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.11.19 08:00

Фрегат «Адмирал Горшков» признан лучшим кораблём Северного флота по итогам 2019 года

Вчера в Североморске прошёл Военный совета Северного флота, на котором были подведены итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2019 учебном году. Перед началом заседания были вручены переходные кубки губернатора Мурманской области лучшим кораблям и береговым частям Северного флота.

Церемонию награждения провёл заместитель главы Кольского Заполярья Евгений Никора. Он поздравил награждённых командиров и пожелал дальнейших успехов в службе. Евгений Никора отметил, что каждый из жителей Мурманской области гордится Северным флотом и тем, как он выполняет боевые задачи.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам боевой подготовки в 2019 учебном году были признаны лучшими и награждены переходящим кубком губернатора Мурманской области экипажи атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения  «Карелия» во главе с капитаном 1 ранга Антоном Масленниковым и головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля, отдельная мотострелковая бригада,  которой командует полковник Сергей Пелипай, бомбардировочная авиационная эскадрилья на самолётах Су-24 отдельного смешанного авиационного полка под командованием подполковника Владимира Змиева и экипаж командира авиационного отряда противолодочной эскадрильи 7050 авиабазы подполковника Юрия Кудревича. Лучшими зенитным ракетным дивизионом и радиотехническим батальоном стали подразделения подполковников Владимира Воронцова и Сергея Тишинина из соединения противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Кошелев Владимир
24.11.19 08:08
Я выпускник 1974 г СГПТУ № 4 Мурманска . Участвовал в создании комнаты боевой славы Полярной дивизии в 1993 году , в составе туристического кружка собирал экспонаты в Долине смерти.
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота открылся музей Полярной дивизии
Юрий
24.11.19 00:35
Уважаемый Евгений! Ну извините, а как насчет молчания в течение трех лет? Тоже немалый срок. Ведь РПК "Норд" появился 15 января 2016 года, а РПК "ЛК Волга" 17 декабря 2017 года. Или три года статью пи
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:40Городские хроники (6+)18:00Мультфильмы (6+ / 0+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиБанки режут ставки по вкладам физлиц в рублях-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 628 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика