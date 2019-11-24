Фрегат «Адмирал Горшков» признан лучшим кораблём Северного флота по итогам 2019 года

Вчера в Североморске прошёл Военный совета Северного флота, на котором были подведены итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2019 учебном году. Перед началом заседания были вручены переходные кубки губернатора Мурманской области лучшим кораблям и береговым частям Северного флота.

Церемонию награждения провёл заместитель главы Кольского Заполярья Евгений Никора. Он поздравил награждённых командиров и пожелал дальнейших успехов в службе. Евгений Никора отметил, что каждый из жителей Мурманской области гордится Северным флотом и тем, как он выполняет боевые задачи.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам боевой подготовки в 2019 учебном году были признаны лучшими и награждены переходящим кубком губернатора Мурманской области экипажи атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Карелия» во главе с капитаном 1 ранга Антоном Масленниковым и головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля, отдельная мотострелковая бригада, которой командует полковник Сергей Пелипай, бомбардировочная авиационная эскадрилья на самолётах Су-24 отдельного смешанного авиационного полка под командованием подполковника Владимира Змиева и экипаж командира авиационного отряда противолодочной эскадрильи 7050 авиабазы подполковника Юрия Кудревича. Лучшими зенитным ракетным дивизионом и радиотехническим батальоном стали подразделения подполковников Владимира Воронцова и Сергея Тишинина из соединения противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.