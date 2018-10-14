Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит в Баренцевом море комплекс боевых упражнений с применением ракетного оружия

Новейший фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в Баренцево море. В течение нескольких дней корабль выполнит ряд учебно-боевых задач в морских полигонах, в том числе с практическим применением ракетного оружия.

На выходе из Кольского залива экипаж корабля вчера отработал задачи противоминной обороны и проход за тралами во взаимодействии с базовыми тральщиками «Ельня» и «Котельнич» Кольской флотилии разнородных сил. В ближайшее время моряки проведут учение по пополнению запасов на ходу от танкера «Маныч», а также учение по оказанию помощи аварийному кораблю, потерявшему ход во взаимодействии с морским буксиром вспомогательного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, на прошлой неделе экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно провёл учения по ПВО с практическим применением зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» по воздушным, а также по морским целям.