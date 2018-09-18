Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для прохождения учебных операций. Это его первый выход в море после того как корабль прибыл из Петербурга в главную базу Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Баренцевом море корабль будет действовать по утвержденному плану учений. Во-первых, это тренировки в борьбе за живучесть, во-вторых, отработка навыков по противовоздушной и противолодочной обороне, а также средствам связи.

Вместе с экипажем фрегата в учениях примут участие и военные лётчики авиационного смешанного полка объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Северного флота.