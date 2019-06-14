Фрегат «Адмирал Горшков» завершил заход в Эквадор и направился к Панамскому каналу

Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим фрегатом «Адмирал Горшков» завершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар в Эквадоре и продолжил выполнять задачи дальнего похода.

Вчера российские корабли отдали швартовы и вышли из Пуэрто-Боливара в Тихий океан. Отряд взял курс на юг. Через несколько дней корабли встретятся с танкером «Кама» и совершат переход Панамским каналом в Карибское море», сообщает пресс-служба СФ.

Вместе с фрегатом деловой заход выполнили судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Напомним, отряд кораблей Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 26 тысяч морских миль.

Для фрегата этот поход - первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в военно-морском параде, посвященном 70-летию ВМС Народно-освободительной армии Китая.