Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте. В полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. Данные комплексы обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия.

Неделю назад фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», а также радиотехнические системы. Облёт фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они и проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морским мишеням.

В начале декабря прошлого года экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск и провёл серию испытаний в Баренцевом море. В частности моряки отработали взаимодействие с авиацией и подводными лодками, испытали радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс.

Как сообщает пресс-служба СФ, после завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.