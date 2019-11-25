Фрегат «Адмирал Касатонов» отработал взаимодействие с авиацией в Белом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» выполнил первые элементы ходовых испытаний в Белом море. Экипаж корабля отработал взаимодействие с авиацией.

В обеспечении испытаний были задействованы самолёты Су-24, вертолёты Ка-27 и Ка-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Они выполнили облёт радиотехнических средств фрегата. Вертолётчики совершили насколько посадок и взлётов с палубы корабля.

Заводские ходовые испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября и пройдут в несколько этапов. Обеспечивать их будут силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, планируется, что корабль испытает технические системы и выполнит стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море.