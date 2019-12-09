Фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл в Североморск

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» завершил серию испытаний в Белом море и прибыл в главную базу Северного флота – Североморск. Корабль совершил межбазовый переход за двое суток. В настоящее время он стоит на бочке в Кольском заливе на североморском рейде.

Государственные ходовые испытания фрегата продолжаются. Неделю назад он выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени на боевом поле Чижа в Архангельской области. В конце ноября экипаж фрегата провёл стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по мишенным позициям в Белом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе испытательных стрельб запись телеметрии полёта ракет выполнил экипаж самолёта Ил-20 объединения ВВС и ПВО Северного флота, а закрытие района проведения стрельб обеспечили вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы. В качестве корабля-контролёра был задействован малый противолодочный корабль «Онега».

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября. Их программа выполнена уже больше чем наполовину. После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.