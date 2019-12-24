Фрегат «Адмирал Касатонов» проведёт испытательные стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» совершил очередной выход в Баренцево море для выполнения программы ходовых испытаний.

В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, осуществит буксировку однотипного корабля. Облёт систем его радиотехнического вооружения выполнит экипаж самолёта Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

Как сообщает пресс-центр СФ, в море фрегат выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели, а также пройдёт серию испытаний в рамках проверки систем противовоздушной обороны. Испытания комплексов вооружения фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Баренцевом море завершатся до конца недели.