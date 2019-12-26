Фрегат «Адмирал Касатонов» проxодит испытания в штормовых условиях Баренцева моря

Серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» продолжает испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Плавание корабля проходит в сложных штормовых условиях. Волнение моря достигает 5 баллов, порывы ветра превышают скорость 20 метров в секунду. Тем не менее, экипаж корабля выполнил часть ходовых испытаний и проверку систем и механизмов в море.

Отдельные эпизоды программы испытаний на данном этапе пришлось перенести на более поздний срок в связи с требованием техники безопасности. В более благоприятных погодных условиях экипаж фрегата отработает буксировку и артиллерийскую стрельбу по береговой цели.

В течение ближайших дней фрегат проверит систему противовоздушной обороны и радиотехническое вооружение во взаимодействии с авиацией Северного флота.