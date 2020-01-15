Фрегат «Адмирал Касатонов» успешно выполнил испытательные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» отработал стрельбы по береговой цели в рамках программы государственных ходовых испытаний. Стрельбы были выполнены артиллерийской установкой универсального калибра А-192 в прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Кроме выполнения боевых упражнений экипаж фрегата отработал маневрирование, провёл проверку систем и механизмов, а также продолжил испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в конце прошлого года в акватории Белого моря фрегат испытал комплекс ракетного вооружения. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям в Белом море.