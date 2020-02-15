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Мурманская область. Арктика15.02.20 09:30

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море для выполнения испытательных артиллерийских стрельб

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», проходящий государственные ходовые испытания на Северном флоте, вчера вышел из североморской базы в Баренцево море для выполнения испытательных артиллерийских стрельб по морской цели. В полигонах боевой подготовки Северного флота корабль выполнит стрельбы по морскому щиту из артиллерийской установки А-192, а также из скорострельного зенитного артиллерийского комплекса «Палаш».

После выполнения стрельб фрегат зайдёт в Североморск для подготовки к следующему этапу испытаний.

Ранее в Баренцевом море экипаж корабля провёл проверку комплексов радиоэлектронной борьбы, а также испытал зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут» и радиотехнические системы. Облёт фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата с пусками крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» по береговой и морским мишеням.

В начале декабря прошлого года экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск и провёл серию испытаний в Баренцевом море. В частности, моряки отработали взаимодействие с авиацией и подводными лодками, испытали радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс.

После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав Военно-Морского Флота России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.

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