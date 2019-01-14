Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» готовится к своему первому дальнему походу

Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» приступил к отработке задач курса боевой подготовки надводных кораблей в главной базе Северного флота – Североморске. В нынешнем году перед кораблём стоят важные учебно-боевые задачи. Фрегат совершит свой первый дальний поход. Перед этим событием экипажу предстоит пройти курс боевой подготовки в базе и в море.

Фрегат «Адмирал Горшков» был принят в боевой состав Северного флота в прошлом году. В Баренцевом и Белом морях он провёл ряд испытательных и учебно-боевых стрельб из ракетного и артиллерийского оружия, в том числе из главного ударного комплекса – крылатыми ракетами «Калибр». Также фрегат выполнил ряд стрельб комплексом противовоздушной обороны «Полимент-Редут», подтвердивших его высокие тактико-технические характеристики.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является первым надводным кораблём – носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте. Он прибыл на флот 8 сентября и был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России, куда также входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Корабль дважды принимал участие в Главном военно-морском параде в 2017 и в 2018 годах. Командует фрегатом капитан 1 ранга Игорь Крохмаль, сообщает пресс-служба СФ.