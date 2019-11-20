Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» испытает ракетное оружие в Белом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», входящий в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота, проведёт испытания ракетного оружия в полигонах боевой подготовки флота в Белом море.

В настоящее время экипаж корабля завершает подготовку к межбазовому переходу, который состоится в ближайшие дни. На фрегате выполнен комплекс работ по подготовке вооружения и техники к эксплуатации и плавании в зимних условиях.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.