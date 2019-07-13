Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» отработал противолодочные задачи в Атлантическом океане

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, вчера провёл учение по поиску подводных лодок. Оно было проведено в районах Атлантического океана севернее Канарских островов.

В ходе учения экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» отработал комплекс мероприятий по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения, а также с применением палубной авиации – противолодочного вертолёта Ка-27.

При выполнении полёта экипаж вертолёта произвёл поисковые действия с использованием опускаемой гидроакустической станции.

На отдельных этапах учения были проведены тренировки боевых расчетов минно-торпедной боевой части корабля по условному принуждению подводной лодки к всплытию, а также по условному применению всего комплекса противолодочного вооружения.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход – первый в его истории. За это время североморцы прошли более 32,5 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, Прайя, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в восточной части Тихого и центральной части Атлантического океанов.