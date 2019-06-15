Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» пополнил запасы топлива от танкера в Тихом океане

Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провёл учение по передаче жидких грузов в море, фактически выполнив приём топлива от танкера «Кама». Также запасы топлива от танкера пополнили судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер», составляющие отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота.

Ранее корабли и суда совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Республики Эквадор на западном побережье Южной Америки, где приняли пресную воду и продовольствие. В ближайшие дни отряд совершит переход в Карибский бассейн и продолжит выполнение задач дальнего похода.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата «Адмирал Горшков» в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 26 тысяч морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, для фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход – первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, а затем продолжили дальний поход.