Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к межбазовому переходу

Сегодня головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел из главной базы Северного флота – Северомроска в Баренцево море.

Корабль приступил к переходу в Беломорскую военно-морскую базу. В Северодвинск фрегат прибудет 23 ноября. Прогноз гидрометеорологических условий по маршруту перехода из Баренцева в Белое море благоприятный.

Учебный год экипаж фрегата «Адмирал Горшков» встретит в Беломорской ВМБ. В Белом море североморцы проведут испытания нового ракетного оружия, а также отработают ряд плановых мероприятий боевой подготовки.

Перед выходом в море готовность личного состава и материальной части к межбазовому переходу проверила специальная комиссия штаба Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» – самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Кронштадте.

В октябре уходящего года во время учения в Баренцевом море фрегат «Адмирал Горшков» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели на полигоне в Архангельской области.