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Мурманская область. Арктика18.06.19 14:01

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» преодолел Панамский канал и вышел в Карибское море. Остальные корабли отряда Северного флота пройдут Панамским каналом в течение суток.

В Карибском бассейне российские корабли и суда обеспечения продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода и совершат деловые заходы в порты ряда островных государств региона.

Как сообщает пресс-служба СФ,  отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата «Адмирал Горшков» в состав отряда входят  многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 26 тысяч морских миль.

 

 

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