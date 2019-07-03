Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» в ходе учения в Атлантике уничтожил условного противника артиллерийским огнём

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», возглавляющий отряд кораблей и судов Северного флота в дальнем походе, провёл учение по нанесению поражения надводному кораблю условного противника. Боевой расчёт артиллерийской установки А-192 выполнил стрельбу по имитированной надводной цели. Учение состоялось в Атлантическом океане по маршруту перехода отряда вдали от судоходных путей.

Помимо непосредственного выполнения артиллерийских стрельб, экипаж фрегата отработал весь комплекс мероприятий по ведению морского боя, в том числе определение параметров надводной цели, выдача целеуказания, маневрирование и применение средств маскировки. Также моряки отработали борьбу за живучесть оружия и технических средств корабля при получении условных повреждений.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время дальнего похода, который продолжается с 26 февраля, фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» прошёл порядка 30 тысяч морских миль и провёл несколько боевых учений, в том числе по нанесению ракетного удара по береговым объектам и группировке кораблей условного противника, с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки.