Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» зашёл в Эквадор

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» 11 июня совершил деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Республики Эквадор на западном побережье Южной Америки. Вместе с фрегатом в порт вошли судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Деловой заход российских военных моряков в порт Эквадора проводится в соответствии с планом дальнего похода. Он продлится три дня. После пополнения запасов воды и продовольствия корабли и суда Северного флота продолжат выполнение задач длительного плавания в Тихом океане у побережья Центральной Америки.

Во время делового захода североморцы совершат автобусные экскурсии по городу, а фрегат «Адмирал Горшков» будет открыт для посещения местными жителями.

Командир отряда кораблей капитан 1 ранга Владислав Малаховский и командир фрегата капитан 1 ранга Игорь Крохмаль нанесут ряд протокольных визитов представителям командования вооружённых и военно-морских сил Эквадора, а также главе города.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Помимо фрегата «Адмирал Горшков» в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», средний морской танкер «Кама» и спасательный буксир «Николай Чикер». С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели более 25 тысяч морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, для фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход – первый в его истории. За время похода фрегат совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, а затем продолжили дальний поход.