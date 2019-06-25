Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» зашёл в Гавану

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в столицу Республики Куба порт Гавану. Деловой заход североморцев на Кубу продлится до 26 июня.

Вчера командование отряда совершило протокольный визит руководству Вооружённых сил республики, совместно с кубинской стороной возложит венки к мемориалу советскому воину-интернационалисту.

В ходе визита российские моряки посетят ряд музеев, побывают на экскурсии по военно-историческому комплексу «Морро-Кабанья» и в крепости Сан-Карлос де Ла Кабанья.

Планируется прибытие на фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Куба Андрея Гуськова, а также посещение корабля представителями командования Вооружённых сил Кубы.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошёл Панамским каналом в Карибское море.