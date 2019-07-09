Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» завершил деловой заход в Кабо-Верде

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» завершил деловой заход в порт Прая Республики Кабо-Верде и продолжил выполнение задач по плану дальнего похода.

Вместе с фрегатом деловой заход выполнили судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательный буксир «Николай Чикер». В порту североморцы пополнили запасы воды и продовольствия, а также получили возможность для кратковременного отдыха на берегу.

Теперь корабль взял курс в Северо-восточные районы Атлантики.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход – первый в его истории. За это время североморцы прошли более 30 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в восточной части Тихого океана.