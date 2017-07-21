«Фронтовики» собираются ликвидировать «вечную» свалку в Териберке к маю 2018 года

Выявленная активистами Общероссийского народного фронта в Мурманской области свалка в селе Териберка в Кольском районе будет ликвидирована к маю 2018 года, пообещали общественникам власти населенного пункта. Местные жители рассказали активистам Народного фронта, что несанкционированная свалка росла в течение десятилетий. Горы бытового мусора, разбросанного вдоль единственной дороги, ведущей к водопаду, разносит ветер. Каждый год свалка горит, периодически её частично расчищают активные граждане, но она неизменно появляется снова.

Териберка в последние годы набирает популярность, постепенно становясь центром проведения фестивалей и излюбленным местом отдыха туристов. Но впечатления от морского пейзажа и песчаного пляжа портят гигантские скопления бытового мусора. Активисты ОНФ в рамках флешмоба «Чистый регион 51» присоединились к экологической акции по очистке побережья Баренцева моря в Териберке и той самой дороги, ведущей к водопаду, но собранные десятки мешков мусора – лишь малая часть той работы, которую еще предстоит сделать.

«По словам местных жителей, примерно два раза в неделю мусоровоз объезжает все контейнеры, собирает отходы и вывозит их сюда – якобы у властей нет иной альтернативы: санкционированные свалки поблизости отсутствуют, а везти мусор, скажем, в Мурманск для утилизации – далеко и дорого. Как итог – даже если свалку убирают, буквально через несколько дней она возникает снова. Впрочем, как сообщили нам в администрации сельского поселения, в скором времени ситуация должна измениться: весь мусор централизованно вывезут на полигон твёрдых коммунальных отходов, который строится в сельском поселении Междуречье, планируемая сдача в эксплуатацию – декабрь 2017 года, – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов. – Однако из-за обилия снега перенести свалку до прихода тепла будет проблематично. В этом году, по данным Гидрометцентра, только в марте выпало более 200% нормы осадков, поэтому работы по очистке территории состоятся ориентировочно в мае 2018 году, пояснили нам в администрации Териберки».

Активисты Народного фронта предлагают установить вдоль дороги (на местах временной свалки) информационные стенды, сообщающие о запланированных действиях по её ликвидации. Этот объект и ещё 93 в Мурманской области нанесены на сайт «Интерактивная карта свалок», 29 из которых ликвидировано, 41 находится в работе.