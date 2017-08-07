«Почта России» задержала крупную партию «серой почты» от коллекторовХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводный фестиваль собрал поклонников музыки и защитников природы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.08.17 14:06

«Фронтовики» ставят неутешительный диагноз региональному здравоохранению

В рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области провели мониторинг доступности и качества оказания медицинских услуг в поликлиниках Апатит, Мончегорска и Мурманска.

В ходе опроса пациенты жаловались на длинные очереди и нехватку врачей: как терапевтов, так и узких специалистов. Недовольство также вызвал перенос бесплатной аптеки в другое здание и трудности с получением тест-полосок для глюкометра. Одни отмечали грубость персонала и недостаточно детальный осмотр, другие, напротив, хвалили врачей за профессионализм. Среди недостатков также – трудность получения талонов и длительность оказания услуги. Средняя оценка за открытость и доступность информации о работе учреждения, поставленная посетителями – 3 балла, за комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения – столько же, а вот продолжительность времени ожидания предоставления услуги была оценена неудовлетворительно. Общая удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 3 балла.

В Мончегорске общественники проинспектировали работу поликлиники при Мончегорской центральной районной больнице. Как выяснили активисты, проблем с получением талонов на приём к специалистам нет, их можно взять как в регистратуре, так и воспользовавшись терминалом. Вот только попасть к врачу получится лишь через две недели, а многих пациентов это не устраивает. Есть проблемы и с получением талонов на бесплатное диагностическое исследование: например, на УЗИ и ультразвуковую доплерографию. Некоторые пациенты ждут несколько месяцев, иногда – более года. Из пяти опрошенных инвалидов, больных сахарным диабетом, и онкобольных – все они отметили недоступность бесплатных лекарств на протяжении нескольких месяцев, т.е. жизненно необходимые препараты, которые должны предоставляться на безвозмездной основе, граждане вынуждены покупать за свои деньги (некоторые стоят более 4-5 тысяч рублей).

«Чтобы получить более объективную информацию, мы не стали ограничиваться одним днём. Во время мониторинга активисты ОНФ со слов пациентов заполнили анкеты. Все опрошенные указали на нехватку врачей и навязывание платных медицинских услуг, которые можно получить значительно быстрее, чем бесплатные. Некоторые посетители жаловались на долгое ожидание в очереди на приём», – отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Батракова.

Похожая ситуация и в Мурманской городской поликлинике № 2: зачастую люди ждут своей очереди часами. Трудно попасть к узким специалистам (неврологу, отоларингологу, стоматологу, хирургу, офтальмологу). По словам пациентов, некоторые врачи стабильно опаздывают, начиная приём позже, чем положено. В основном, жалобы касаются трудностей в получении талона на приём к специалисту в нужное время. Есть претензии и к лекарственному обеспечению. Жители областного центра также высказал недовольство нехваткой лекарств от сахарного диабета, содержащих инсулин.

Результаты мониторинга будут опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также на сайте проекта «Народная оценка качества». Вся собранная в ходе рейда информация будет доведена до профильного министерства и руководителей учреждений для поиска решений по устранению выявленных нарушений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 278 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Виталина
07.08.17 13:44
30% пенсионеров - это не есть хорошо для Мурманской области. Что старики делают в условиях Крайнего Севера? Ведь своих огородов фактически нет, гулять негде - сидят и телик смотрят?
Комментарий к новости:Каждый третий житель Мурманской области - пенсионер
Игорь
07.08.17 12:05
При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
KomRad
07.08.17 11:12
Политический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:00«Мурманск. Городские хроники». Специальный репортаж (12+)20:15«Международные новости». Информационная программа20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро просел почти на 85 копеек, доллара - почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика