«Фронтовики» ставят неутешительный диагноз региональному здравоохранению

В рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области провели мониторинг доступности и качества оказания медицинских услуг в поликлиниках Апатит, Мончегорска и Мурманска.

В ходе опроса пациенты жаловались на длинные очереди и нехватку врачей: как терапевтов, так и узких специалистов. Недовольство также вызвал перенос бесплатной аптеки в другое здание и трудности с получением тест-полосок для глюкометра. Одни отмечали грубость персонала и недостаточно детальный осмотр, другие, напротив, хвалили врачей за профессионализм. Среди недостатков также – трудность получения талонов и длительность оказания услуги. Средняя оценка за открытость и доступность информации о работе учреждения, поставленная посетителями – 3 балла, за комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения – столько же, а вот продолжительность времени ожидания предоставления услуги была оценена неудовлетворительно. Общая удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи – 3 балла.

В Мончегорске общественники проинспектировали работу поликлиники при Мончегорской центральной районной больнице. Как выяснили активисты, проблем с получением талонов на приём к специалистам нет, их можно взять как в регистратуре, так и воспользовавшись терминалом. Вот только попасть к врачу получится лишь через две недели, а многих пациентов это не устраивает. Есть проблемы и с получением талонов на бесплатное диагностическое исследование: например, на УЗИ и ультразвуковую доплерографию. Некоторые пациенты ждут несколько месяцев, иногда – более года. Из пяти опрошенных инвалидов, больных сахарным диабетом, и онкобольных – все они отметили недоступность бесплатных лекарств на протяжении нескольких месяцев, т.е. жизненно необходимые препараты, которые должны предоставляться на безвозмездной основе, граждане вынуждены покупать за свои деньги (некоторые стоят более 4-5 тысяч рублей).

«Чтобы получить более объективную информацию, мы не стали ограничиваться одним днём. Во время мониторинга активисты ОНФ со слов пациентов заполнили анкеты. Все опрошенные указали на нехватку врачей и навязывание платных медицинских услуг, которые можно получить значительно быстрее, чем бесплатные. Некоторые посетители жаловались на долгое ожидание в очереди на приём», – отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Батракова.

Похожая ситуация и в Мурманской городской поликлинике № 2: зачастую люди ждут своей очереди часами. Трудно попасть к узким специалистам (неврологу, отоларингологу, стоматологу, хирургу, офтальмологу). По словам пациентов, некоторые врачи стабильно опаздывают, начиная приём позже, чем положено. В основном, жалобы касаются трудностей в получении талона на приём к специалисту в нужное время. Есть претензии и к лекарственному обеспечению. Жители областного центра также высказал недовольство нехваткой лекарств от сахарного диабета, содержащих инсулин.

Результаты мониторинга будут опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также на сайте проекта «Народная оценка качества». Вся собранная в ходе рейда информация будет доведена до профильного министерства и руководителей учреждений для поиска решений по устранению выявленных нарушений.