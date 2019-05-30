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Мурманская область. Арктика30.05.19 11:19

ФСБ намерена расширить ответственность за незаконный лов рыбы и краба

ФСБ приступила к разработке законопроекта, расширяющего возможности привлечения к административной ответственности за незаконный вылов рыбы и краба. Кроме того, предполагается ввести механизмы конфискации рыболовецких судов под удобными флагами, передает ТАСС.

О начале разработки законопроекта «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов» говорится в уведомлении, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, отмечается в описании готовящихся поправок, в законодательстве «не урегулированы вопросы квалификации административных правонарушений за несоблюдение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море в случаях, не связанных с изъятием водных биоресурсов из среды обитания». Кроме того, отсутствуют правовые механизмы конфискации рыболовецких судов, ходящих под удобными им флагами, используемых для незаконной добычи водных биоресурсов. Действующие сроки административного расследования по делам о нарушении правил и требований рыболовства не соответствуют разумным срокам производства.

Как ранее рассказал в интервью ТАСС руководитель департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ адмирал Геннадий Медведев, в 2018 году за нарушения закона были задержаны 15 российских и 18 иностранных судов. Если число задержанных российских судов сокращается (в 2016 году их было 36), то число задержанных иностранных судов практически остается на прежнем уровне. Нарушителями являлись суда под флагами девяти государств (Япония, Танзания, Турция, Норвегия, Украина, Сьерра-Леоне, КНР, КНДР, Того). На борту иностранных судов в 2018 году было обнаружено более 71 тонны рыбы, добытой без разрешительных документов или неучтенной в промысловых журналах. Порядка 85% всех нарушителей задерживаются на Дальнем Востоке.

 

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