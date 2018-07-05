Футболисты ДЮСШ вернулись с победой с Международного турнира по футболу

С 28 июня по 1 июля в городе Питео (Швеция) проходил XXIX Vеждународный турнир по футболу «Pitea Summer Games-2018». В этом году в турнире приняло участие более 900 команд из Аргентины, Эстонии, Финляндии, Гватемалы, Латвии, Мексики, Монголии, Норвегии, России, США и Швеции.

В состав команды «Нива» вошли обучающиеся отделения футбола МАУДО «ДЮСШ» представители 2005, 2007, 2008 и 2010 год рождения.

Команда юношей 2005 г.р., играя в формате 11Х11, в финале одержала победу над сильной командой из Мексики «Intercups MX Green» со счётом 1:0. Последний раз в таком формате команда «Нива» выигрывала только в 2005 году.

На церемонии награждения в честь нашей команды играл гимн России, команда получила кубок, игроки медали.

Команды юных футболистов 2007, 2 008 и 2010 г.р. стали победителями в своих возрастных группах, все игроки были награждены медалями.

Многие футбольные матчи транслировались в онлайн режиме.

В Питео приехала очень большая группа болельщиков из Кандалакши поддержать наших футболистов.