Футболисты «Торгового порта» одержали первую победу в новом сезоне чемпионата города

Футбольная команда Мурманского морского торгового порта одержала первую победу в чемпионате города Мурманска по мини-футболу сезона 2019-2020 в Высшей лиге. Портовики провели игру с непростым соперником – представителями Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области.

По словам наших футболистов, матч оказался достаточно сложным – темп игры был высоким. Однако это не помешало одержать победу «Торговому порту» со счётом 8:3. Нападающий команды портовиков Семен Рогов забил 4 мяча в ворота противника, а бессменный капитан команды Илья Федоров оформил хет-трик.

Добиться высокого результата «Торговому порту» удалось благодаря длительной подготовке в преддверии ежегодного чемпионата. В межсезонье портовики активно играли в большой футбол, а за месяц до начала соревнований приступили к интенсивным тренировкам на Центральном стадионе. К тому же усилился состав футбольной команды «Торговый порт»: Денис Опарин, Кирилл Зубков и Андрей Медведев обновили позиции защитников и голкиппера. Стоит отметить, что в своем время новые игроки принимали участие в Чемпионате России.

На протяжении полугода наши спортсмены будут бороться за звание победителя чемпионата города, в рамках которого им предстоит провести 22 игры. Следующий матч состоится в воскресенье (27 октября) в 18.00 с командой «Ден-Роста».

Напомним, что в прошлом году футбольная команда «Торговый порт» стала серебряным призером чемпионате города Мурманска по мини-футболу сезона 2018-2019, а также впервые за последние три десятилетия выступила в официальных соревнованиях чемпионата города под эгидой Федерации футбола города Мурманска.