Футбольная команда России в ¼ финала - впервые в истории!

Сборная России на поле стадиона «Лужники» в Москве переиграла команду Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

Россияне пропустили в начале встречи после розыгрыша стандарта. Мяч отскочил в ворота Игоря Акинфеева от ноги Сергея Игнашевича, который в штрафной боролся с капитаном соперника Серхио Рамосом. До перерыва подопечным Станислава Черчесова удалось отыграться. Арбитр встречи Бьорн Кейперс указал на точку после игры рукой в своей штрафной со стороны защитника испанцев Херарда Пике. Артем Дзюба уверенно переиграл Давида де Хеа, забив свой третий гол на турнире.

Второй тайм оппоненты провели без забитых мячей, и после небольшой передышки футболисты вышли на дополнительное время. Экстра-таймы не помогли командам Испании и России в определении победителя матча.

В серии пенальти Игорь Акинфеев не справился с ударом Андреаса Иньесты, затем Федор Смолов «прошил» Де Хеа. В следующей попытке Пике не оставил шансов российскому вратарю, на что команда РФ ответила точным попаданием Игнашевича – 2:2. После Акинфеев достал удар Коке, а Александр Головин справился со своим ударом. Серхио Рамос и Денис Черышев следом забили по голу. Аспас в решающей попытке пробил в створ, но снова Акинфеев спас – Россия – в ¼ финала впервые в истории.

В четвертьфинале россияне встретятся с победителем противостояния между сборными Хорватии и Дании. Этот матч ¼ финала пройдёт 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.