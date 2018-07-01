ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Громкий детский плач отпугивает злых духов от борцов сумоВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Люди без права на ошибку, или Синдром отличника во взаимоотношениях партнёров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.07.18 19:55

Футбольная команда России в ¼ финала - впервые в истории!

Сборная России на поле стадиона «Лужники» в Москве переиграла команду Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

Россияне пропустили в начале встречи после розыгрыша стандарта. Мяч отскочил в ворота Игоря Акинфеева от ноги Сергея Игнашевича, который в штрафной боролся с капитаном соперника Серхио Рамосом. До перерыва подопечным Станислава Черчесова удалось отыграться. Арбитр встречи Бьорн Кейперс указал на точку после игры рукой в своей штрафной со стороны защитника испанцев Херарда Пике. Артем Дзюба уверенно переиграл Давида де Хеа, забив свой третий гол на турнире.

Второй тайм оппоненты провели без забитых мячей, и после небольшой передышки футболисты вышли на дополнительное время. Экстра-таймы не помогли командам Испании и России в определении победителя матча.

В серии пенальти Игорь Акинфеев не справился с ударом Андреаса Иньесты, затем Федор Смолов «прошил» Де Хеа. В следующей попытке Пике не оставил шансов российскому вратарю, на что команда РФ ответила точным попаданием Игнашевича – 2:2. После Акинфеев достал удар Коке, а Александр Головин справился со своим ударом. Серхио Рамос и Денис Черышев следом забили по голу. Аспас в решающей попытке пробил в створ, но снова Акинфеев спас – Россия – в ¼ финала впервые в истории.

В четвертьфинале россияне встретятся с победителем противостояния между сборными Хорватии и Дании. Этот матч ¼ финала пройдёт 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 470 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Ирина
01.07.18 19:25
ДАМа на нары!
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Константин
01.07.18 19:02
слишком много эмоций, а дельных предложений мало. Любое противодействие нынешней власти сегодня - это длительный и продуманный до мелочей план. А такими акциями ребятки показали только своё недовольст
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Игорь, местный
30.06.18 08:52
а что это вокруг водолаза сплошное радужное поле на воде? Кто это Кольский залив мазутом заливает?
Комментарий к новости:Водолазы Северного флота прошли подготовку к работам на глубинах до 60 метров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+)07:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)08:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиКС РФ разъяснил правила расчёта зарплаты за работу в выходные дни-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 53 копейки, евро – почти на 10 копеек-PRO ЭнергетикуВ России даже атомным энергоблокам увеличивают «пенсионный» возраст-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 июля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыГотовимся покупать полис страхования жилья от ЧС
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика