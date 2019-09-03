Футуристического дизайна электровиолончель японской компании «Yamaha» пополнила коллекцию музыкальных инструментов Мурманской областной филармонии

Электровиолончель – эстрадный инструмент, который не используется в академических оркестрах. Область её применения – поп-, рок-музыка, джаз, авангард, фолк и другие жанры. Если электронное пианино или электрогитара воспринимаются нами как нечто само собой разумеющееся, то электровиолончель до сих пор остаётся экзотикой.

Самые распространённые брендовые электровиолончели, как и та, что приобрела филармония, практически не имеют корпуса - он им не нужен, так как не выполняет свою главную акустическую функцию резонатора. Вместо этого такая виолончель имеет звукосниматели, которые улавливают вибрации металлических струн и конвертируют их в электрический сигнал, который усиливается с помощью усилителя и транслируется через динамики.

Играть на изящном инструменте будет солистка филармонии Екатерина Охраминская.

А услышать и увидеть электровиолончель на сцене слушатели смогут совсем скоро – 29 сентября на концерте для детей «Когда некогда» группы «Лёгкие люди».