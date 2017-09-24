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Мурманская область. Арктика24.09.17 20:00

«Гадкий утёнок» открыл 85-й театральный сезон Мурманского областного театра кукол

23 сентября Мурманский областной театр кукол, встречая после летних каникул долгожданных зрителей, в 85-й раз открыл свой занавес. Перед началом спектакля «Гадкий утёнок» маленькие зрители совершили необычное приключение на площадке перед театром. Оказалось, что попасть в театр не так просто – потерялся ключ! Чтобы его отыскать, ребятам нужно было пройти весёлые лабиринты. Сказочные герои праздника подарили детям не только заряд отличного настроения, но и яркий аквагрим.

Новый театральный сезон обещает быть чрезвычайно насыщенным творческими впечатлениями.

Зрителей ждут как уже знакомые и горячо любимые спектакли, так и абсолютно неизвестные новинки репертуара. В настоящее время в театре идёт работа над спектаклем на основе сказок, преданий и традиций коренных жителей Заполярья – народа саами «Маленькая дочь солнца». Режиссером выступила артистка театра кукол Мурманска Екатерина Ефремова, художником – Ольга Преснякова, музыку к спектаклю написал известный в регионе композитор Петр Макаров. «Маленькая дочь солнца» – удивительная сказка о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить всё плохое на этом свете. Однажды человек и дочь солнца полюбили друг друга. Так сильно, что ни злость, ни ненависть, ни зависть не смогли разлучить их. Это история, о верности, добре, и о чуде.

В театре уже началась и продолжится подготовка к постановке двух новогодних премьер, которые порадуют зрителей в конце декабря. Это будет спектакль для самых маленьких зрителей «Когда родился Дед Мороз…» – режиссером выступит уже знакомый мурманскому зрителю Влад Костин из Москвы, художником – Светлана Рыбина (г.Москва). Спектакль для деток постарше «Умка» поставит также известный режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев, художник – Алевтина Торик (г.Санкт-Петербург).

В I квартале 2018 года мурманчан ждёт премьера спектакля «Ангелочек». Режиссер – Дмитрий Шишанов (г.Мурманск), художник – Викторов Валентин (г.Пенза).

В середине октября труппа Мурманского областного театра кукол посетит международный фестиваль «В гостях у Мойдыся» в Сыктывкаре и покажет там спектакль «Сказки бабушки Зимы».

Напомним, Мурманскому областному театру кукол присужден грант президента Российской Федерации в размере 1 млн рублей на реализацию проекта «Саамские сказки детям Севера». В рамках этого проекта осенью театр проведёт масштабные гастроли по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области: ЗАТО г.Островной; населенные пункты Ловозерского района (Ловозеро, Краснощелье, Ревда); с.Лопарское Кольского района, п.Ёнский Ковдорского района; так же с.Териберка и пгт.Туманный.

За последние два года Мурманский театр кукол получает уже третий федеральный грант на постановку детских спектаклей и гастролей по городам и посёлкам Мурманской области. Театр будет и далее активно продолжать эту работу, так как получение дополнительной финансовой поддержки позволяет расширить возможности театра в его основной деятельности.

В этом году труппа театра пополнилась двумя новыми молодыми талантливыми профессиональными артистками. Дарья Захарова и София Гондаренко – выпускницы Саратовского театрального института. Актрисы активно учувствуют в  театральной жизни и вводятся в спектакли текущего репертуара. В конце прошлого театрального сезона актрисе Мурманского областного театра кукол Наталье Петруниной присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Н.Ф. Петрунина работает в театре с 1975 года. Окончила театральную студию при Оренбургском государственном театре кукол.

Более семидесяти ролей различных жанров создано талантливой актрисой. Уникальный голос, музыкальные способности, достоверность, обаяние, пластика и органичность сценического движения позволяют создавать актрисе неповторимые образы и наделять свои персонажи индивидуальностью.

 

 

 

 

 

 

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