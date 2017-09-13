Гаджиевские школьники провели исследование достоверности исторических событий в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино»

Накануне Дня воинской славы - Дня Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французской армией - сотрудники Городской библиотеки г. Гаджиево вместе со школьниками провели исследование исторической достоверности в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Слушателям предстояло ответить на вопрос, по праву ли называют это произведение «поэтической летописью»?

Библиотекари через мемуарную и художественную литературу, исторические очерки, записки участников тех событий постарались воссоздать действительную картину Бородинского сражения. Ребята просмотрели полотна русских и зарубежных художников со сценами боев, представленные в альбоме «1812. Бородинская панорама», иллюстрации Владимира Шевченко к стихотворению, а также видеосюжеты с реконструкцией событий накануне битвы.

Соотнеся исторические факты с текстом произведения, школьники убедились, что в стихотворении «Бородино» поэт сумел не только передать самоотверженность русских солдат, но и нарисовать точную картину исторического события.