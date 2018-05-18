ГАИ Кандалакши устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия

9 мая в период с 14 часов 30 минут до 18 часов 55 минут в Кандалакше на улице Данилова в районе дома 42 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящее транспортное средство «Рено Лагуна», после чего скрылся с места ДТП. Автомобиль «Рено Лагуна» получил механические повреждения.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533)5-21-10 или 02.